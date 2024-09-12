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Canlı yayında duygusal buluşma

Canlı yayında duygusal buluşma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 09:55
Üniversite öğrencisi Burak Mert, Esra Erol'da programının konukları arasındaydı. Yanında büyüdüğü adamın öz babası olmadığını, 6 yıl önce öğrenmiş, ama öz babasını bulamamıştı. Yayına katıldı ve hikayesini anlattı. O hikayeyi tamamlayan ise program ekibi oldu. Gencin öz babası bulundu. Baba-oğul 25 sonra canlı yayında buluştu.
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