Canlı yayında duygusal buluşma

Üniversite öğrencisi Burak Mert, Esra Erol'da programının konukları arasındaydı. Yanında büyüdüğü adamın öz babası olmadığını, 6 yıl önce öğrenmiş, ama öz babasını bulamamıştı. Yayına katıldı ve hikayesini anlattı. O hikayeyi tamamlayan ise program ekibi oldu. Gencin öz babası bulundu. Baba-oğul 25 sonra canlı yayında buluştu.

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