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Çankırı'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi

Çankırı'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.11.2024 13:31
Çankırı'da bir midibüs, tır ve hafif ticari araç kazaya karıştı. Zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çankırı'da midibüs, tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkisinde yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarpan midibüs devrildi. Devrilen midibüse de bu sırada arkadan gelen hafif ticari araç çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır, 2'si çocuk 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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