Göç etmesi beklenen palamut geri döndü! Karadeniz'de tezgahlarda fiyatlar düştü

Karadeniz'de palamut sezonunun sona erdiği düşünülürken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Marmara Denizi'ne göç etmesi beklenen palamut, Boğaz'dan geri dönerek yeniden Karadeniz'e yöneldi. Tezgahlardaki bolluk fiyatlara da yansıdı. Balıkçılar, 20-25 yıldır böyle bir sezon görmediklerini belirtti. A Haber muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Özgür Özdemir, tezgahlardaki hareketliliği ve yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdı.