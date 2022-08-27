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Cani eski koca 2 yaşındaki çocuğunun önünde eski karsını bıçakladı! O anlar kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.08.2022 11:42
Yozgat’ta 10 ay önce eşinden boşanan 20 yaşındaki Beyzanur Muş 2 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde gözü dönmüş eski kocası tarafından defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın ameliyat oldu. Dalağı alınan Beyzanur Muş; “Beni oğlumun gözü önünde bıçakladı. Sadece biraz sevmek istedim diye saldırdı. Bana oğlumu göstermiyor. Korkuyorum ölmek istemiyorum. O şimdi tutuklu ama hala beni tehdit ediyorlar” dedi. Dehşet anları ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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