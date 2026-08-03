Çanakkale'nin kendine has kokusu ve lezzetiyle öne çıkan coğrafi işaret tescilli domatesinde hasat başladı. Üreticiler tarlalarda yoğun mesai yaparken, tescilli lezzetin hikâyesi ekrana taşındı.

Çanakkale'de coğrafi işaret tesciline sahip domateste hasat sezonu başladı. Kendine özgü kokusu, aroması ve lezzetiyle bilinen Çanakkale domatesi için üreticiler tarlalarda yoğun mesai harcıyor.

TESCİLLİ LEZZETTE HASAT ZAMANI

Çanakkale domatesi, bölgenin önemli tarımsal değerleri arasında yer alıyor. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte üreticiler, olgunlaşan domatesleri özenle topluyor.

LEZZET SIRRI MERAK EDİLİYOR

Çanakkale domatesinin kendine özgü özelliklerinin yetiştiği bölge ve üretim süreciyle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Üretici Hakan Okdaş, Çanakkale domatesinin yetiştirilmesi ve lezzet özellikleri hakkında bilgiler verdi.

A HABER TARLADAN AKTARDI

A Haber Muhabiri Vedat Sezer ve Kameraman Birol Güngördü, Çanakkale domatesi hasadını görüntüleyerek detayları aktardı.