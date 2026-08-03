İstanbul'da yüksek kira ve taşınma maliyetleri gündemdeki yerini korurken, kiralık sosyal konut projesi için geri sayım sürüyor. Proje kapsamında konutların rayiç bedelin altında kiralanması ve hak sahiplerinin kura ile belirlenmesi planlanıyor.

İstanbul'da konut kiraları ve taşınma maliyetleri vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Peşin kira, depozito, emlakçı komisyonu ve nakliye gibi kalemler nedeniyle taşınma maliyetlerinin yükseldiği belirtiliyor.

TAŞINMA MALİYETLERİ ARTTI

Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare bir konutun ortalama kirasının 45 bin liraya ulaştığı aktarılıyor. Kira başlangıcında oluşan ek masraflarla birlikte taşınma maliyetlerinin önemli seviyelere çıktığı ifade ediliyor.

KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİNDE GERİ SAYIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu kiralık sosyal konut projesinde hazırlıklar sürüyor. Proje kapsamında İstanbul'da 15 bin konutun kiraya verilmesi planlanıyor.

HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENECEK

Sosyal konutlardan yararlanacak kişilerin noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenmesi öngörülüyor. Konutların rayiç bedelin altında kiralanması ve hak sahiplerinin konutlarda 3 yıl boyunca oturabilmesi planlanıyor.

KİRA BEDELİ NE KADAR OLACAK?

Projede en çok merak edilen başlıklardan biri kira bedelleri oldu. Kira tutarları ve uygulama detaylarıyla ilgili gelişmeler takip edilirken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.