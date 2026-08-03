Türkiye yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisi altında. Eyyam-ı Bahur sıcakları, yangın bölgelerindeki rüzgar durumu ve il il hava tahminleri Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarafından A Haber canlı yayınında değerlendirildi.

Türkiye genelinde sıcak hava etkisini artırıyor. Eyyam-ı Bahur sıcaklarıyla birlikte sıcaklık değerleri, rüzgar hareketleri ve bölgelerde beklenen hava koşulları gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

YANGIN BÖLGELERİNDE RÜZGAR UYARISI

Sıcaklıkların yüksek seyrettiği günlerde yangın bölgelerindeki hava koşulları da yakından takip ediliyor. Rüzgarın etkisi ve sıcaklık değerlerinin yangın mücadelesine etkisi değerlendiriliyor.

KARADENİZ'DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yurt genelinde hava durumu farklılık gösteriyor. Karadeniz'in bazı kesimlerinde yağış ihtimali bulunurken, batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.

MARMARA VE EGE İÇİN RÜZGAR UYARISI

Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın etkili olabileceği belirtilirken, hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.

UZMANLARDAN SICAK HAVA UYARISI

Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların etkili olduğu saatlerde özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve hassas grupların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Sıcak havalarda yeterli sıvı tüketimi ve güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmama konusunda uyarılar yapılıyor.

İL İL HAVA DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde beklenen sıcaklık değerleri ve hafta sonu hava durumu da ele alındı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında hava tahminlerini ve sıcak hava dalgasına ilişkin değerlendirmelerini aktardı.