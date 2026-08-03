Ahbap soruşturmasında ifade süreci: Ünlü isimler ne anlattı?

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifade süreci devam ediyor. Son olarak bazı ünlü isimlerin ifadeye çağrıldığı soruşturmada, hangi isimlerin ifade verdiği ve sürecin nasıl ilerlediği merak ediliyor.