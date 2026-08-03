Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade süreci devam ediyor. Soruşturma kapsamında son olarak Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifadeye çağrıldığı bildirildi.
HANGİ İSİMLER İFADE VERDİ?
Soruşturma kapsamında ifade sürecine ilişkin gelişmeler takip edilirken, ifadeye çağrılan isimlerin ne anlattığı merak konusu oldu. Ünlü isimlerin soruşturma kapsamında verecekleri veya verdikleri ifadelerin detayları değerlendiriliyor.
SORUŞTURMANIN SEYRİ TAKİP EDİLİYOR
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında adli sürecin devam ettiği bildirildi. Soruşturmadaki yeni gelişmeler ve ifade sürecine ilişkin detaylar kamuoyu tarafından takip ediliyor.
A HABER GELİŞMELERİ AKTARDI
A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Ahbap soruşturmasındaki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.