Erzurum'da hafif ticari aracın sürücüsü, kaçırdığı sapağa dönmek isterken zincirleme kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kaza anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Erzurum'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yakutiye ilçesinde yaşanan kazada, hafif ticari aracın sürücüsünün yaptığı manevra sonrası iki araç daha kazaya karıştı.

SAPAĞI KAÇIRINCA MANEVRA YAPTI

Kaza, 1 Ağustos akşam saatlerinde Refik Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erzurum Şehir Hastanesi yönüne ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü, döneceği sapağı kaçırdığını fark etti. Sürücü, aracını yolun sağına park ettikten sonra diğer araçların geçişini tamamladığını düşünerek manevra yaptı.

3 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Bu sırada aynı yönde ilerleyen bir otomobil, dönüş yapan araca çarpmamak için ani fren yaptı. Arkadan gelen taksi ise önce otomobile, ardından dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada araçlarda hasar oluştu.

KAZA ANI KAMERADA

3 aracın karıştığı zincirleme kaza, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.