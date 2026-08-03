Gaziantep'te trafikte tehlikeye neden olan ilginç bir görüntü kaydedildi. İki kişinin bir motosiklet üzerinde başka bir motosiklet taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te trafikte güvenliği tehlikeye atan ilginç anlar kameraya yansıdı. Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, iki kişinin bir motosiklet üzerinde başka bir motosiklet taşıdığı görüldü.

MOTOSİKLETİN ÜZERİNE MOTOSİKLET YÜKLEDİLER

İddiaya göre kimliği belirsiz iki kişi, motosikletin üzerine başka bir motosiklet yükleyerek trafikte ilerledi. Görüntülerde bir kişinin motosikleti kullandığı, diğer kişinin ise kucağında taşıdığı motosikletle aynı araç üzerinde yolculuk yaptığı görüldü.

DENGE PROBLEMİ YAŞANDI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin zaman zaman denge problemi yaşadığı dikkat çekti. Olayla ilgili herhangi bir resmi açıklama bulunmazken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.