Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesine bağlı Baraklı köyü, tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 1670 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Barak Ovası'ndan ayrılan Türkmenlerin torunları, 356 yıl sonra aynı festivalde bir araya geldi.

Afyonkarahisar anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Evciler ilçesine bağlı Baraklı köyünde düzenlenen 3. Dayanışma ve Buğday Festivali, yüzyıllar sonra gelen bir kavuşmaya sahne oldu.

356 YIL SONRA AYNI SOFRADA BULUŞTULAR

1670 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Barak Ovası'ndan göç eden Türkmenlerin torunları, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Festival kapsamında aynı kültürün mirasçıları bir araya gelerek geleneklerini yaşattı.

BARAK KÜLTÜRÜ YAŞATILDI

Etkinliklerde yöresel oyunlar oynandı, zılgıtlar çekildi. Barak kültürünün önemli unsurları festival boyunca yaşatılırken, misafirlere geleneksel Dede Aşı ikram edildi.

ÇANAKKALE RUHU DA FESTİVALDEYDİ

Festival kapsamında Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi de köye getirildi. Katılımcılar, tarih ve kültür buluşmasının yanı sıra milli hafızaya ilişkin özel bir deneyim yaşadı.

ORTAK MİRAS GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR

Asırlardır aynı kökten gelen toplulukların yeniden bir araya geldiği festival, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir buluşma oldu.