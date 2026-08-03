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Giriş Tarihi:
03 Ağustos 2026 05:18
ahaber.com.tr Haber Merkezi
|
DHA
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Bursa'da otomobilin motoruna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin motor bölümüne giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak doğaya bırakıldı.
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