15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi timinde yer aldığı belirtilen Burkay Karatepe'nin 10 yıllık firar süreci sona erdi. A Haber, o gece Marmaris'te yaşananları ve firari ismin yakalanma sürecini mercek altına aldı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi FETÖ mensubu darbecilerin öncelikli hedeflerinden biri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı.

Darbeciler tarafından Başkan Erdoğan'ın bulunduğu Marmaris'e yönelik suikast planı kapsamında bir tim gönderildi. Suikast girişiminin başarısız olmasının ardından kaçan bazı şüpheliler için uzun süreli takip süreci başladı.

A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un hazırladığı dosyada, Marmaris'teki o gece, suikast timinin firari üyesi olarak belirtilen Burkay Karatepe'nin 10 yıllık kaçış süreci ve yakalanmasına ilişkin detaylar ele alınıyor.