Abdullah Kavukcu'dan taraftara müjde: "Her transferi yapacak gücümüz var"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Rennes ile oynanan hazırlık maçının ardından sarı-kırmızılı camiaya önemli mesajlar verdi. Transfer çalışmalarına ilişkin konuşan Kavukcu, "Liderimiz başkanımız, hedefimiz şampiyonluk" diyerek taraftara güven verirken, kulübün mali gücünün her türlü transferi gerçekleştirecek seviyede olduğunu vurguladı. Kavukcu, transfer stratejisinden yabancı kuralına, Barış Alper Yılmaz'ın geleceğinden Mauro Icardi'ye kadar birçok kritik konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.