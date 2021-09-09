Can Ataklı'nın başörtülü kadına hakaret davasında üçüncü duruşma

Can Ataklı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na ait EBA TV'de eğitim veren başörtülü bir öğretmene yönelik provokatif söylemleri nedeniyle açılan davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Dava ile ilgili ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. KADEM Avukatı Aybüke Ekici konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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