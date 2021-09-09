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Can Ataklı'nın başörtülü kadına hakaret davasında üçüncü duruşma

A Haber
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Giriş: 09.09.2021 13:59
Can Ataklı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na ait EBA TV'de eğitim veren başörtülü bir öğretmene yönelik provokatif söylemleri nedeniyle açılan davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Dava ile ilgili ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. KADEM Avukatı Aybüke Ekici konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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