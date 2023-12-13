13 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çalışma saatleri ne kadar kısalacak? Yüzyıllık çalışma saatine ince ayar

Çalışma saatleri ne kadar kısalacak? Yüzyıllık çalışma saatine ince ayar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2023 09:04
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma saatlerini aşağı çekecek, uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışmalarla iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesini gözetecek düzenlemeleri hayata geçirecek. Peki esnek çalışma nasıl olacak? Çalışma saatleri ne kadar kısalacak?
Yüzyıllık çalışma saatine ince ayar! YÜZYILLIK ÇALIŞMA SAATİNE İNCE AYAR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Su borusu patladı sokaklar suyla doldu
Su borusu patladı sokaklar suyla doldu
Mavi Balina tehlikesini akıllara getirdi
Mavi Balina tehlikesini akıllara getirdi
Arsa fiyatları ne kadar?
Arsa fiyatları ne kadar?
Ocaktaki yemek ölüm getirdi!
Ocaktaki yemek ölüm getirdi!
Irak’ın kuzeyinden acı haber
Irak'ın kuzeyinden acı haber
Çalışma saatleri ne kadar kısalacak?
Çalışma saatleri ne kadar kısalacak?
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Gaziantep’te toplu balık ölümleri
Gaziantep'te toplu balık ölümleri
Selin vurduğı Dereli baştan inşa edildi
Selin vurduğı Dereli baştan inşa edildi
Tramvay yolunda kaza! Seferler aksadı
Tramvay yolunda kaza! Seferler aksadı
İETT otobüsündeki kavganın yeni görüntüleri
İETT otobüsündeki kavganın yeni görüntüleri
Daha Fazla Video Göster