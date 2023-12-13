13 Aralık 2023, Çarşamba
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Çalışma saatleri ne kadar kısalacak? Yüzyıllık çalışma saatine ince ayar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma saatlerini aşağı çekecek, uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışmalarla iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesini gözetecek düzenlemeleri hayata geçirecek. Peki esnek çalışma nasıl olacak? Çalışma saatleri ne kadar kısalacak?