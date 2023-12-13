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Çalışma saatleri ne kadar kısalacak? Yüzyıllık çalışma saatine ince ayar! Esnek çalışma nasıl olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma saatlerini aşağı çekecek, uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışmalarla iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesini gözetecek düzenlemeleri hayata geçirecek. Peki esnek çalışma nasıl olacak? Çalışma saatleri ne kadar kısalacak? İşte detaylar...