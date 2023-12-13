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Çalışma saatleri ne kadar kısalacak? Yüzyıllık çalışma saatine ince ayar! Esnek çalışma nasıl olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma saatlerini aşağı çekecek, uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışmalarla iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesini gözetecek düzenlemeleri hayata geçirecek. Peki esnek çalışma nasıl olacak? Çalışma saatleri ne kadar kısalacak? İşte detaylar...

Sabah
Giriş Tarihi: 13.12.2023 06:57
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Çalışma saatleri ne kadar kısalacak? Yüzyıllık çalışma saatine ince ayar! Esnek çalışma nasıl olacak?

Çalışma saatleri yaklaşık yüz yıldır dünyanın birçok ülkesinde 8 saat uygulanıyor. İş Kanunu'na göre Türkiye'de genel çalışma süresi haftada 45 saat, memurların çalışma süresi ise haftalık 40 saat uygulanıyor. Bu saatlerin üzerinde çalışılması "Fazla çalışma"ya giriyor.

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Çalışma saatleri ne kadar kısalacak? Yüzyıllık çalışma saatine ince ayar! Esnek çalışma nasıl olacak?

Pandemi sonrası esnek ve uzaktan çalışma yöntemlerinin yaygınlaşması nedeniyle çalışma saatleri sürelerinin azaltılması dâhil farklı formüller üzerinde duruluyor. Çalışma sürelerinin uygulama şekilleri İş Kanunu'na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği ile düzenleniyor.

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Çalışma saatleri ne kadar kısalacak? Yüzyıllık çalışma saatine ince ayar! Esnek çalışma nasıl olacak?

Teknolojik değişim ve birim verimliğindeki artış dikkate alınarak çalışma sürelerinin yeniden belirlenmesi Meclis'in de gündeminde bulunuyor. Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın araştırmasında çalışma saatlerinin tarihsel olarak azalma eğiliminde olduğuna dikkat çekiliyor.

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Çalışma saatleri ne kadar kısalacak? Yüzyıllık çalışma saatine ince ayar! Esnek çalışma nasıl olacak?

Araştırmada, çalışma sürelerinin düzenlenmesine yönelik çabaların amacının, uzun çalışma sürelerine engel olunarak iş gücünün korunması ve böylece halk sağlığı, verimliğe katkı sağlamak ve ailelere daha uzun zaman ayırma olduğu belirtiliyor.

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Çalışma saatleri ne kadar kısalacak? Yüzyıllık çalışma saatine ince ayar! Esnek çalışma nasıl olacak?

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NEDİR, GECE VARDİYASINDA FAZLA ÇALIŞMA SINIRI VAR MI?
Yasal olarak haftada en çok 45 saat çalışılabiliyor. Sözleşme ya da işyerindeki uygulamaya göre çalışılan günler 5x9 şekilde eşit bölünebilir. İşyerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati geçmeyecek şekilde farklı da dağıtım yapılabilir. İşveren ve işçi arasında bunun altında çalışma süresi de belirlenebilir.