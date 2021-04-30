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Çalışma izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet üzerinden izin belgesi almak için ne yapmak lazım? Canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 30.04.2021 10:15
Güncelleme:30.04.2021 10:23
Tam kapanmanın ilk sabahında İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika uyarıları peş peşe geldi. Bakanlıktan, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sektörlerde çalışanlar ve izin belgelerine ilişkin açıklama yapıldı. Peki kısıtlamadan muaf olanlar izin belgelerini nasıl alacak? A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.
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