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Çalınan drone için dedektif oldu! Hırsızı ayak izinden buldu

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 25.06.2024 16:48
İstanbul'da kuaförlük yapan Sinan Asan'ın en büyük hobisi drone ile çekimler yapmaktı. Kurban Bayramı’nda drone'u çalınan Sinan Asan önce çok üzüldü. Sonra dedektif gibi iz sürmeye başladı. Sonunda ayak izinden hırsıza ulaştı.
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