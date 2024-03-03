03 Mart 2024, Pazar
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Çaldıkları aracın yakıtı bitince yenisini çalan hırsızlar tutuklandı
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri aynı mahallede 4 adet oto hırsızlığının ihbarı üzerine harekete geçti. Oto hırsızlık dedektifleri mahallede bulunan tüm güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Ekipler, çaldıkları araçların yakıtları bitince yeniden başka araç çalan oto farelerinin kimliklerini kolayca tespit etti. Zanlıların 47 suç kaydı bulunan Y.Y. ile S.D. olduğunu tespit eden ekipler, yaptığı çalışmalar sonunda şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Y.Y. ile S.D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.