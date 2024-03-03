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Çaldıkları aracın yakıtı bitince yenisini çalan hırsızlar tutuklandı

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Giriş: 03.03.2024 13:39
Güncelleme:03.03.2024 13:43
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri aynı mahallede 4 adet oto hırsızlığının ihbarı üzerine harekete geçti. Oto hırsızlık dedektifleri mahallede bulunan tüm güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Ekipler, çaldıkları araçların yakıtları bitince yeniden başka araç çalan oto farelerinin kimliklerini kolayca tespit etti. Zanlıların 47 suç kaydı bulunan Y.Y. ile S.D. olduğunu tespit eden ekipler, yaptığı çalışmalar sonunda şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Y.Y. ile S.D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çaldıkları aracın yakıtı bitince yenisini çaldılar
Çaldıkları aracın yakıtı bitince yenisini çaldılar
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