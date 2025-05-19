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Çaldığı otomobille kaçan hırsız çarptığı minibüsü çalıp 6 kişiyi yaraladı

Çaldığı otomobille kaçan hırsız çarptığı minibüsü çalıp 6 kişiyi yaraladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 19.05.2025 09:47
Kırıkkale'de sahibini darbedip, parasını da aldıktan sonra otomobilini çalan M.Y.S. (21), yaptığı kaza sonucu bu kez çarptığı servis minibüsünü çaldı. Polisin takibi sırasında 5 araca çarpan M.Y.S. yakalanırken, olayda 1 kişi darp sonucu olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.
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Çaldığı otomobille kaçan hırsız çarptığı minibüsü çalıp 6 kişiyi yaraladı
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