26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Çağatay Akman eski sevgilisi darbettiği görüntüler ortaya çıktı
'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı ile adını duyuran Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. Sokak ortasında bağırarak olay çıkaran Akman, daha sona Uslu'yu darbetti. Akman polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.