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Büyükçekmece’de intikam cinayetine kurban gitmişti! Murat Kartal davasında çarpıcı gelişme

İHA
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Giriş: 21.04.2022 15:49
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde günlerce devam eden arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni bulunan ve intikam için öldürüldüğü iddia edilen Murat Kartal’ın, Baybaşin ailesine mensup Edip Fırat’ı öldürdüğü sebebiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Murat Kartal’ın Edip Fırat’ı öldürdüğüne ilişkin kanıt bulunmadığını, vuran şahsın teşhis edilemediğini ifade etti.
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Büyükçekmece’de intikam cinayetine kurban gitmişti! Murat Kartal davasında çarpıcı gelişme
Büyükçekmece’de intikam cinayetine kurban gitmişti! Murat Kartal davasında çarpıcı gelişme
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