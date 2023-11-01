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Büyükçekmece Gölü'nden kahreden görüntüler! Su alımına ara verildi

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Giriş: 01.11.2023 12:28
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 18.3'e geriledi. Büyükçekmece Gölü'nün doluluk oranı ise yüzde 3.76 olarak ölçüldü. Göle su sağlayan Çamaşır deresi büyük oranda kurudu. Suyun çekilmesiyle birlikte gölün bazı kısımları bataklığa dönerken bazı kısımlarında toprakta çatlaklar oluştu. Deniz kabukları da ortaya çıktı. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte İSKİ, Büyükçekmece Gölü'nden su alımına ara verildiğini açıkladı.
Büyükçekmece Gölü’nden kahreden görüntüler!
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