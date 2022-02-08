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Büyükçekmece cinayetinde flaş gelişme: Ölmeden önce ses kayıtlarını ailesine atmış!

İHA
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Giriş: 08.02.2022 10:16
Büyükçekmece'de dört gün boyunca yapılan gizemli kazıyla cesedi bulunan Murat Kartal'ın, öldürülmeden dakikalar önce kendi telefonuna aktardığı ses kaydı ortaya çıktı.
Ölmeden önce ses kayıtlarını ailesine atmış!
Ölmeden önce ses kayıtlarını ailesine atmış!
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