Burun ameliyatı oldu hayatı karardı! Ameliyatın ardından burnu çöktü

Ankara'da yaşayan turizmci Gülizar Aras'ın hayatı, 3 yıl önce geçirdiği estetik ameliyat sonrası alt üst oldu. Ameliyattan 6 ay sonra burnunun uç kısmında çökme meydana gelen Aras'ın burnunun düzelmesi için plastik cerrahi operasyona ihtiyacı var. Aras operasyon için gerekli olan 1 milyon lirayı ise, doktoruna maddi manevi tazminat davası açarak talep etti.

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