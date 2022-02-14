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Bursa’daki polis cinnetinde kahreden detay: Gerçek ortaya çıktı! Yanında başka bir erkeği görünce eşini katletmişti

İHA
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Giriş: 14.02.2022 11:52
Bursa'da, bosanma aşamasındakı eşı Yasemin Ağır'ı otomobilin icerisinde Yahya A. ile goren polis memuru Bilal Ağır dehset saçtı. Belinden çıkardıgı tabancayla Yasemin Ağır ile dostu olduğunu iddia ettiği Yahya A.'ya ateş eden polis memurunun silahından cıkan kurşunlardan biri de yoldan gecmekte olan Şeyma U.'ya isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yasemin Ağır hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının okul müdürü olduğu öğrenilirken, yanındaki şahsın da okulun tadilatıyla ilgilenen bir usta olduğu ileri sürüldü.
Bursa’daki polis cinnetinde kahreden detay
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