Bursa’da yürek ısıtan olay! Motokurye engelli vatandaşın imdadına yetişti

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir motokuryenin yardımseverliği yürekleri ısıttı. Dondurucu soğukta engelli aracının aküsü biten ve yolda mahsur kalan engelli vatandaşın aracını motosikletine halat ile bağlayarak gideceği yere ulaştırdı. Motokuryenin bu davranışı "insanlık ölmemiş" dedirtti.

Olay, Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşandı. İlçedeki bir dönerci dükkanında motokuryelik yapan Taner Bozkurt, Esentepe Mahallesi'ne bir sipariş götürdü. Ardından dükkana geri dönmek için yola koyulan Bozkurt, rampanın başında engelli bir vatandaşın aracının yolda kaldığını fark edip, yanına gitti.

HALATLA BAĞLADI

Eksi 3 derece soğukta engelli aracın aküsü bittiği için vatandaşın yolda kaldığını öğrenen Bozkurt, halatla engelli aracını motosikletine bağladı.

"İNSANLIK ÖLMEMİŞ"

Bozkurt, engelli vatandaşı yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki evine bıraktı. Taner Bozkurt'un bu hareketi "insanlık ölmemiş" dedirtti.

"BİR ŞEY YAPMADIM, OLMASI GEREKENİ YAPTIM"

Öte yandan bu sıcak görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle, vatandaşlar Taner Bozkurt'a övgüler yağdırdı. Yaşanan bu anların ardından Taner Bozkurt, ''TOKİ bölgesine sipariş götürdükten sonra rampanın başında engelli bir ağabeyimizin aracıyla yolda kaldığını gördüm. Bende halat ile aracı motosiklete bağlayarak ağabeyi gideceği yere kadar götürdüm. Bence çok bir şey yapmadım, olması gerekeni yaptım. İnsanların birbirine karşı yardımsever olması gerek'' dedi.