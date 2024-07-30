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Bursa’da şeftali hasadı! AB tescilli lezzet!

Bursa’da şeftali hasadı! AB tescilli lezzet!

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 30.07.2024 16:46
Meşhur Bursa şeftalisinin hasadı sürüyor. AB tescilli lezzet rekolte verimiyle yüzleri güldürüyor. A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan üretici Beytullah Pehlivan detayları aktardı.
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