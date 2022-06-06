06 Haziran 2022, Pazartesi
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Bursa'da şaşkına çeviren anlar! Vatandaşlar telefona sarıldı 🐬
Bursa'da Kurşunlu sahilinde ortaya çıkan yunus balıklarını gören vatandaşlar büyük bir heyecanla izledi. Bir süre suyun üstüne zıplayan yunus balıkları yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından kaydedildi. Sevimli yunuslar şovlarını yaptıktan bir süre sonra gözden kayboldu.