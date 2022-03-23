23 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa'da sahte savcı ve hakim şebekesi yakalandı! 28 Bin Euro'luk vurgun

Bursa'da sahte savcı ve hakim şebekesi yakalandı! 28 Bin Euro'luk vurgun

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2022 12:06
Bursa'da kendilerini hakim veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılık çetesi, vatandaşlardan 28 Bin Euro para çaldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışması sonucunda 5 zanlı İstanbul'da yakalandı.

Bursa'da vatandaşları telefonla arayarak kendilerini hakim veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılar İ.G. adlı bir vatandaşı 28 Bin Euro dolandırdı.

HEMEN HEMEN 400 KAMERA İNCELENDİ

Müştekinin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 400'e yakın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Ayrıca banka hesaplarını da incelemeye alan ekipler şüphelileri kısa sürede tespit etti.

5 ZANLI KISKIVRAK YAKALANDI

Eş zamanlı düzenlenen baskın sonucu şüpheliler, İ.Ç. ( 23), S.C. (20), Ö.C. (36), U.K. ( 26) ve O.Y. (29) gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Son zamanlarda artan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden vatandaşlara uyarı geldi.

"FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNE BAĞLANTINIZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ"

Uyarıda, "Telefonda kendilerini polis, savcı, asker, hakim, savcı gibi tanıtarak farklı bahanelerle, özellikle "hesaplarınız terör örgütünün eline geçti, FETÖ terör örgütüne bağlantınız olduğu öğrenildi" şeklindeki sözlere kanmayın. Hesaplarınız hırsızların eline geçti gibi cümleler kurarak sizleri kandırmaya çalışan kişilere itibar etmeyin. İstenilen hesaplara para göndermeyin, elden para vermeyin" denildi.

Polis yetkilileri, vatandaşların şüphelendikleri durumda 112 acil çağrı merkezini arayarak ihbarda bulunmaları gerektiğini ifade ettiler.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
O bankın hikayesi ortaya çıktı
O bankın hikayesi ortaya çıktı
Tünelde feci kaza: 3 kamyon birbirine girdi
Tünelde feci kaza: 3 kamyon birbirine girdi
Gazilere bu yapılır mı?
Gazilere bu yapılır mı?
İl yağış rekoru Antalya’da
İl yağış rekoru Antalya'da
Kar yağışı barajları doldurdu!
Kar yağışı barajları doldurdu!
Ciciş kardeşlerden Esra: Ben masumum
Ciciş kardeşlerden Esra: Ben masumum
Sahte savcı çetesi çökertildi
Sahte savcı çetesi çökertildi
Vicdansız taksiciler trafikten men edildi
Vicdansız taksiciler trafikten men edildi
Evinin garajında spor otomobil yaptı!
Evinin garajında spor otomobil yaptı!
Çanakkale’de çevre felaketi
Çanakkale’de çevre felaketi
Tam 4 metre! Kara gömüldüler
Tam 4 metre! Kara gömüldüler
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu!
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu!
Daha Fazla Video Göster