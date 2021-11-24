24 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa'da maganda dehşeti: Seyir halindeki araçtan etrafa böyle ateş açtı

Bursa'da maganda dehşeti: Seyir halindeki araçtan etrafa böyle ateş açtı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2021 16:34
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir magandanın etrafa ateş açması kameraya yansıdı. Magandanın sosyal medyada paylaştığı video tepkilere yol açtı. Olay İnegöl'de seyir halinde olan hafif ticari araçta meydana geldi. Bir şahıs, arkadaşlarıyla seyir halinde olan araçtan dışarıya doğru etrafa ateş açmaya başladı. O anı da görüntüleyen maganda, sosyal medya hesabında paylaştı. Videoyu izleyenler, bu duruma tepki gösterdi. Videoyu izleyen polis ekipleri, magandayı yakalamak için çalışma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bursa’da maganda dehşeti, araçtan rasgele ateş açtı
Bursa'da maganda dehşeti, araçtan rasgele ateş açtı
Baklavacı kardeşlerin davası sil baştan!
Baklavacı kardeşlerin davası sil baştan!
Kendisine zarar verip yanına kimseyi yaklaştırmadı
Kendisine zarar verip yanına kimseyi yaklaştırmadı
Ormanlar kayıt dışı çay bahçelerine dönüştürülüyor
Ormanlar kayıt dışı çay bahçelerine dönüştürülüyor
Çınarız bizleri sel götüremez!
Çınarız bizleri sel götüremez!
Kar ve sağanak geliyor!
Kar ve sağanak geliyor!
Kız arkadaşını öldüren zanlının cezası belli oldu!
Kız arkadaşını öldüren zanlının cezası belli oldu!
Yasak aşkın kanlı sonu
Yasak aşkın kanlı sonu
Beyzbol sopasıyla üzerine yürüyüp, darbetmeye kalktı
Beyzbol sopasıyla üzerine yürüyüp, darbetmeye kalktı
Yolun karşısına geçmek isteye çocuğa otomobil çarptı, o anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteye çocuğa otomobil çarptı, o anlar kamerada
bebeğini zehirleyen adamın kan donduran paylaşımı
bebeğini zehirleyen adamın kan donduran paylaşımı
Gaziantep’te servis minibüsüyle otomobil çarpıştı, kaza anı kamerada
Gaziantep’te servis minibüsüyle otomobil çarpıştı, kaza anı kamerada
Daha Fazla Video Göster