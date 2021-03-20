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Bursa’da korkutan yangın! Karton fabrikası küle döndü

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Giriş: 20.03.2021 00:41
Güncelleme:20.03.2021 00:44
Bursa’da akşam saatlerinde meydana gelen yangında karton fabrikası küle döndü. Yangında büyük maddi hasar oluşurken, itfaiye soğutma çalışması başlattı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Mustafakemalpaşa İlçesi Ovaazatlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir karton fabrikasında, nedeni henüz bilinmeyen sebeplerle yangın çıktı.

İçerisinde çok fazla yanıcı madde olması nedeniyle yangın kısa süre kartonlara sıçrayarak büyüdü.


Ovaazatlı Mahallesi'ndeki vatandaşların dumanları ve alevleri görmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangının diğer bölgelere sıçramaması için çevrede önlem alınırken ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürülme çalışmalarına geçildi.

Yangında maddi hasar oluşurken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

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