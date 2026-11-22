Doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde yeni ifadeler! Acılı babadan sevgilisine suçlama
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 11 Kasım'da 8. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Genç doktorun yakın çevresinin ifadelerinde sevgilisinin kıskançlık nedeniyle baskı uyguladığı iddia edilirken, acılı baba Yalçın Pınar, ATV Haber'e yaptığı açıklamada kızının balkondan itilmiş olabileceğini öne sürdü.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr