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Bursa’da fabrikada buhar kazanı patladı: 1 işçi öldü 6 işçi yaralandı

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Giriş: 20.02.2021 12:08
Güncelleme:20.02.2021 12:08
İnegöl ilçesinde mobilya imalat fabrikasında buhar kazanı patladı. Yaşanan olayda 1 işçi hayatını kaybederken 4’ü ağır 6 işçi yaralandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.

İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında, saat 10.30 sıralarında buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Büyük sesle meydana gelen patlamanın ardından küçük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, işçileri tahliye etti.

Ancak patlama nedeniyle enkaza dönen alanda bulunan İlhan Doğan (47) adlı işçi hayatını kaybetti. Esengül Arslan (47), Murat Baydan (25), Altun Koçak (47), Melahat İpek (61), Bayram Göksu (25) ve Daaed Ataya (25) adlı işçiler ise yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan büyük panik yaşanan fabrikada, vardiya amiri yaralı ya da ölenlerin tespiti için tüm çalışanları kapı önünde toplayarak, isimlerini okuyarak, yoklama yaptı.

Kadınlar işçilerin gözyaşlarına hakim olamadığı patlamayla ilgili polis ekipleri, soruşturma başlattı.

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