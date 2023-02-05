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Bursa'da can pazarı! Otomobil kamyonete çarptı 5 kişi hayatını kaybetti

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Giriş: 05.02.2023 12:29
Çanakkale istikametinden Bursa yönüne seyreden Şuayip Giren'in (25) idaresindeki 26 KD 523 plakalı otomobil Karacabey ilçesi Tophisar Mahallesi mevkiinde havanın da yağmurlu olmasıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü aracını orta ayraca düşürdükten sonra savrularak karşı yönde dönüş yapmayı bekleyen kamyona çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. İşte o görüntüler...
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