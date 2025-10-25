Bursa’da 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

25 Ekim 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 14:16
Bursa’da Osmangazi ilçesinde K.K. (50) ve M.D. (26) isimli şahıslara ait iş yeri ve araçta kaçak tütün bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler alınan adli arama kararına istinaden yapılan aramada 750 kilogram kaçak nitelikte kıyılmış tütün ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
