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31.10.2019

Bursa’da 50 milyon liralık vurgun! Dolandırıldığını tesadüfen öğrendi

Bursa’da yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Ali Cengiz dolandırıldığını tesadüfen öğrendi. Dolandırıcılar, kimliğini ele geçirdikleri Mehmet Ali Cengiz'e (75) ait 50 milyon lira değerindeki 4 ayrı araziyi, Tapu Müdürlüğü’ne götürdükleri dublör aracılığıyla kendi üzerlerine geçirdi. Mahalledeki emlakçıdan olayı tesadüfen öğrenen Mehmet Ali Cengiz, hukuk mücadelesi başlatıp, arazilerin üçüncü kişilere satışını durdurdu.

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