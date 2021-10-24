Burdur Yeşilova'da katliam gibi kaza! Bir aileyi hayattan kopardı

Burdur'dan gece yarısı gelen acı haber yürekleri yaktı. Sürücüsüsü Ahmet Aydoğan'ın kontrolünden çıkan kamyon, önce bir traktöre, ardından da bir otomobile çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 4'ü aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü Şenol Özalp ile yanında bulunan Baş ailesinden anne Günaydın Cirit Baş ve 6 yaşındaki oğlu Mehmet Emre Baş kaza yerinde hayatını kaybetti. Baba Bayram Baş ile kızı Yağmur ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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