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Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı! 16 Mart Pazartesi hava durumu | Video
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güney ve İç Ege ile Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Bilecik çevreleri ile zamanla Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Adana ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) olmak üzere yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimler ile akşam saatlerine kadar Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Akdeniz bölgesinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Adana ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Akdeniz bölgesinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmurlu, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 6°C
Çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu
KÜTAHYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
MANİSA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, zamanla kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinde Isparta, Burdur ve Antalya'nın kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Adana çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 4°C
Parçalı çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu
KASTAMONU °C, 1°C
Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 4°C
Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde bekleniyor.
TOKAT °C, 3°C
Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur, bölgenin kuzey kesimleri ile akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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