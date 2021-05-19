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Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı! Yurtta 19 Mayıs coşkusu

A Haber
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Giriş: 19.05.2021 09:37
Güncelleme:19.05.2021 09:41
Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun dönüm noktası. O da tıpkı, 23 Nisan gibi koronavirüs tedbirleri gölgesinde kutlanıyor. Peki 19 Mayıs'ın önemi ne? 19 Mayıs'ta neler yaşandı? Samsun, İstanbul ve Ankara’da 19 Mayıs programları neler? Detayları A Haber muhabirleri aktardı.
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