Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı! Yurtta 19 Mayıs coşkusu

Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun dönüm noktası. O da tıpkı, 23 Nisan gibi koronavirüs tedbirleri gölgesinde kutlanıyor. Peki 19 Mayıs'ın önemi ne? 19 Mayıs'ta neler yaşandı? Samsun, İstanbul ve Ankara’da 19 Mayıs programları neler? Detayları A Haber muhabirleri aktardı.

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