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Bu video sosyal medyayı salladı! Görenleri şaşırtan anlar cep telefonu kamerasında! Caddedeki kediyi...
İşlek bir caddede aracın çarpması sonucu ölen kediyi uyandırmaya çalışan köpeğin o anları görenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Video sosyal medyada viral oldu.
İşlek bir caddede aracın çarpması sonucu ölen kediyi uyandırmaya çalışan köpeğin o anları görenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Video sosyal medyada viral oldu.