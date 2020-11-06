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Bu video sosyal medyayı salladı! Görenleri şaşırtan anlar cep telefonu kamerasında! Caddedeki kediyi...

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Giriş: 06.11.2020 08:56
Güncelleme:06.11.2020 09:40
İşlek bir caddede aracın çarpması sonucu ölen kediyi uyandırmaya çalışan köpeğin o anları görenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Video sosyal medyada viral oldu.

İşlek bir caddede aracın çarpması sonucu ölen kediyi uyandırmaya çalışan köpeğin o anları görenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Video sosyal medyada viral oldu.

Bu video sosyal medyayı salladı! Görenleri şaşırtan anlar cep telefonu kamerasında! Caddedeki kediyi... BU VİDEO SOSYAL MEDYAYI SALLADI! GÖRENLERİ ŞAŞIRTAN ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA! CADDEDEKİ KEDİYİ...

Sosyal medyayı sallayan video
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