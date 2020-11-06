Bu video sosyal medyayı salladı! Görenleri şaşırtan anlar cep telefonu kamerasında! Caddedeki kediyi...

İşlek bir caddede aracın çarpması sonucu ölen kediyi uyandırmaya çalışan köpeğin o anları görenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Video sosyal medyada viral oldu.

İşlek bir caddede aracın çarpması sonucu ölen kediyi uyandırmaya çalışan köpeğin o anları görenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Video sosyal medyada viral oldu.