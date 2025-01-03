Boynuna ip dolanan 3 buçuk yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

Zonguldak'ta çöp dökmek için evinden ayrılan anne Cansever K., eve döndüğünde 3 buçuk yaşındaki oğlu Efe Mahmut K.'yı boynuna ip dolanmış yerde yatar şekilde buldu. Çığlıklar üzerine eve gelen komşularının bıçakla keserek ipten kurtardığı küçük çocuk için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler 3 buçuk yaşındaki Efe Mahmut K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuğun cansız bedeni, buradan da morga sevk edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde delil topladı. Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürerken baba Musa K., anne Cansever K.'nin yanı sıra komşularının tanık ifadelerine başvuruldu. Baba Musa K. ve komşuları otopsi öncesi polis ekipleri eşliğinde hastane morguna geldi. Baba Musa K. morgda gözyaşı döktü.

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