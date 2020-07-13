Böyle işkence görülmedi! Sosyal medyada canlı yayınladı...

Kırıkkale'de bir apartmanın bodrum katında ayaklarından iple asılan genç adama şiddet uygulandı. O anlar ise zanlılardan birinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki 4 kişi, bir apartmanın bodrum katında zorla alıkoydukları M.U.Y.'i iple asıp hem sözlü hem de fiziki olarak şiddet uyguladı. O anları ise sosyal medyadan canlı olarak yayınladılar. Dakikalarca iple asılı şekilde şiddete maruz kalan M.U.Y., serbest kaldıktan sonra polise gidip şikayetçi oldu.

TUTUKLANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.