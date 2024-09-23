23 Eylül 2024, Pazartesi
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Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü! Eşyalarını almaya gitti eşini öldürdü
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve iki çocuğunun annesi Selda Eller'in ikametine eşyalarını almak için giden Gökhan Eller eşini boğarak öldürdükten sonra karakola giderek teslim oldu. Gökhan Eller, polisteki ifadesinde kendisine ağır hakaretler ettiğinden dolayı öfkelendiğini ve eşini boğduğunu söyledi. 20 yıldır evli olan çiftin 1’i erkek, 2 çocukları olduğu öğrenildi.