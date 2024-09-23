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Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü! Eşyalarını almaya gitti eşini öldürdü

Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü! Eşyalarını almaya gitti eşini öldürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 23:11
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve iki çocuğunun annesi Selda Eller'in ikametine eşyalarını almak için giden Gökhan Eller eşini boğarak öldürdükten sonra karakola giderek teslim oldu. Gökhan Eller, polisteki ifadesinde kendisine ağır hakaretler ettiğinden dolayı öfkelendiğini ve eşini boğduğunu söyledi. 20 yıldır evli olan çiftin 1’i erkek, 2 çocukları olduğu öğrenildi.
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Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü!
Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü!
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