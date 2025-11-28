Börekçide skandal! Tarihi 3 yıl geçmiş ürün bulundu

28 Kasım 2025, Cuma

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri, gıda üretimi yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında Levent Börek adlı işletmenin deposunda, son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş dondurulmuş ürünler tespit edildi. Ekiplerin tutanak tuttuğu işletme sahibi, söz konusu ürünlerle ilgili olarak "Bu iade ürün, ben bunları hiç kullanmadım" diyerek savunma yaptı.
