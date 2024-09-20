Bolu’daki kömür madeninde kaza! 1 işçi öldü

Bolu'nun Mengen ilçesinde 38 yaşındaki İsa Ceylan, özel bir maden ocağında bakım onarım çalışması yapıyordu. Eksi 170 kotunda vagonlar kaydı talihsiz adam sıkıştı. Ekipler içeri girdiklerinde her şey için çok geçti. Madenin üretime kapalı olduğu hayatını kaybeden kişinin de 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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