16 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bolu'da kan gövdeyi götürdü! Baba ile oğullarına pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'da kan gövdeyi götürdü! Baba ile oğullarına pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2023 10:02
Bolu'da alacak verecek meselesi yüzünden kan gövdeyi götürdü. Kenan Ü. isimli şahıs husumetli olduğu baba ve oğullarının üzerine kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi can verirken 2 isi ağır 3 kişi de yaralandı.
11 seçmeli ders müfredata girdi
11 seçmeli ders müfredata girdi
İstanbul’da silahlı saldırı! Kurşun yağdırdı
İstanbul'da silahlı saldırı! Kurşun yağdırdı
Kan gövdeyi götürdü! Yere batsın alacağın para
Kan gövdeyi götürdü! Yere batsın alacağın para
Çanakkale’de şiddetli yağış: Kepez Deresi taştı
Çanakkale'de şiddetli yağış: Kepez Deresi taştı
Kızını kurtarmak isterken bebeğiyle hastanelik oldu
Kızını kurtarmak isterken bebeğiyle hastanelik oldu
17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!
17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!
Çanakkale’de sağanak yağış etkili oldu!
Çanakkale'de sağanak yağış etkili oldu!
810 yaşındaki ağacın hikayesi!
810 yaşındaki ağacın hikayesi!
Flaş sokak hayvanları açıklaması!
Flaş sokak hayvanları açıklaması!
Hırsızlar çatıdaki kurşunları çaldı!
Hırsızlar çatıdaki kurşunları çaldı!
Fethiye’de tekne alevlere teslim oldu!
Fethiye'de tekne alevlere teslim oldu!
Van Gölü’nde kuraklık!
Van Gölü'nde kuraklık!
Daha Fazla Video Göster