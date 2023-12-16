Bolu'da kan gövdeyi götürdü! Baba ile oğullarına pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'da alacak verecek meselesi yüzünden kan gövdeyi götürdü. Kenan Ü. isimli şahıs husumetli olduğu baba ve oğullarının üzerine kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi can verirken 2 isi ağır 3 kişi de yaralandı.