12 Ağustos 2025, Salı

Bolu'da hurda deposunda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Giriş: 12.08.2025 21:24
Yangın Çıkınlar Mahallesi, Müjde Sokak üzerinde, hurda malzemelerinin olduğu depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle hurda deposunda çıkan yangın, kısa sürede tüm depoyu sardı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını söndürürken, polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağladı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, hurda deposunda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
