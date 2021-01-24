24 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Boğulmada acil müdahale nasıl olmalı? İşte uzmanından doğru ilk yardım teknikleri...

Boğulmada acil müdahale nasıl olmalı? İşte uzmanından doğru ilk yardım teknikleri...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2021 14:19
Güncelleme:24.01.2021 15:17
Bebekler veya çocuklar zaman zaman pil, misket, bozuk para gibi cisimlerle oynarken yutabiliyor. Hatta boğulmalara neden olabiliyor. Peki böyle bir durumla karşılaşıldığında çocuklara nasıl müdahale etmek gerekiyor? İşte uzmanından doğru ilk yardım teknikleri...

Bebekler veya çocuklar zaman zaman pil, misket, bozuk para gibi cisimlerle oynarken yutabiliyor. Hatta boğulmalara neden olabiliyor. Peki böyle bir durumla karşılaşıldığında çocuklara nasıl müdahale etmek gerekiyor? İşte uzmanından doğru ilk yardım teknikleri...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Boğulmada acil müdahale
Boğulmada acil müdahale
Haber sitesi kurup şantaj yaptılar
Haber sitesi kurup şantaj yaptılar
Kaptan Mustafa Kaya'nın kardeşi konuştu
Kaptan Mustafa Kaya'nın kardeşi konuştu
Tüm Türkiye Elazığ için seferber oldu
Tüm Türkiye Elazığ için seferber oldu
Kırılmadık eşya bırakmadı! Oteli ayağa kaldırdı
Kırılmadık eşya bırakmadı! Oteli ayağa kaldırdı
Uğur Mumcu suikastının 28. yılı
Uğur Mumcu suikastının 28. yılı
Dolmalık fıstığa hile karıştı!
Dolmalık fıstığa hile karıştı!
Birçok hastalığa sebep oluyor
Birçok hastalığa sebep oluyor
Mezarı başında anıldı
Mezarı başında anıldı
Sıra dışı ikili
Sıra dışı ikili
İstanbul'da trafik tersten aktı!
İstanbul'da trafik tersten aktı!
Kış geldi! Uykuları gelmedi
Kış geldi! Uykuları gelmedi
Daha Fazla Video Göster