Boğulmada acil müdahale nasıl olmalı? İşte uzmanından doğru ilk yardım teknikleri...

Bebekler veya çocuklar zaman zaman pil, misket, bozuk para gibi cisimlerle oynarken yutabiliyor. Hatta boğulmalara neden olabiliyor. Peki böyle bir durumla karşılaşıldığında çocuklara nasıl müdahale etmek gerekiyor? İşte uzmanından doğru ilk yardım teknikleri...

Bebekler veya çocuklar zaman zaman pil, misket, bozuk para gibi cisimlerle oynarken yutabiliyor. Hatta boğulmalara neden olabiliyor. Peki böyle bir durumla karşılaşıldığında çocuklara nasıl müdahale etmek gerekiyor? İşte uzmanından doğru ilk yardım teknikleri...